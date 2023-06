Eltern sind für den richtigen Sonnenschutz ihrer Kinder verantwortlich

Die Sonne lacht vom Himmel, das türkisblaue Meer glitzert, ein leckeres Erdbeereis in der Hand: Kinder denken natürlich noch nicht an Sonnenschutz. Dabei können die Sonnenschäden für sie im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein. "Man muss es immer wieder sagen: Ein Sonnenbrand bedeutet Hautkrebsgefahr", so Dr. Hölzle. "Die Haut merkt sich jedes Sonnenbad. Übermäßige UV-Strahlung führt zu Veränderungen in den Hautzellen und fördert somit die Entstehung von Hautkrebs. Studien zufolge erhöhen gerade Sonnenbrände in der frühen Kindheit das Risiko, als Erwachsener an Hautkrebs zu erkranken. Deswegen ist es besonders wichtig, Kinder immer ausreichend vor der Sonne zu schützen."

Hier sind also ganz klar die Eltern gefragt: Die beste Vorbeugung ist und bleibt ein guter Sonnenschutz – und für den müssen die Erwachsenen sorgen. Dazu gehören immer sonnendichte Kleidung, eine Kopfbedeckung plus Sonnenbrille und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30, besser 50+). In der Mittagszeit, zwischen 11 und 15 Uhr, bleiben Familien ohnehin besser im Schatten oder noch besser für eine Siesta im Haus. In diesem Zeitraum ist die UV-Belastung einfach zu groß, vor allem für Babys und Kleinkinder.