Was Kindern bei Sonnenstich und Hitzschlag hilft

Sonnenstich: Wenn der Kopf des Kindes zu viel Sonne abbekommt

Starke Sonneneinstrahlung auf Kopf und Nacken kann zu einem Sonnenstich führen – die Hitze reizt dabei die empfindlichen Hirnhäute. Meistens treten die Symptome erst Stunden später auf. Eltern bemerken einen Sonnenstich bei ihrem Kind häufig erst abends oder nachts. Der Kopf des Kindes ist rot und heiß, der restliche Körper hat eine normale Körpertemperatur. Fieber tritt für gewöhnlich nicht auf, dafür aber starke Kopfschmerzen, gelegentlich auch Schwindel, Unruhe, Erbrechen und Nackenschmerzen sowie -steifigkeit.

Was tun gegen Sonnenstich?

Falls sich das Kind noch in der Sonne aufhält, muss es sofort in den Schatten, noch besser in einen kühlen Raum gebracht werden. Kopf und Oberkörper hoch lagern, Kopf und Nacken mit kalten Umschlägen kühlen. Wenn das Kind bei Bewusstsein ist und ihm nicht übel ist, darf es etwas trinken. Wenn nach 20 Minuten keine Besserung eintritt, das Kind halluziniert oder bewusstlos wird, muss sofort der Notarzt gerufen werden.

Wie kann man einem Sonnenstich vorbeugen?

Ein Hut mit breiter Krempe und Nackenschutz schützt vor Überhitzung. Auch Pausen im Schatten sind wichtig – meidet die Mittagszeit zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, wenn die UV-Strahlung am höchsten und gefährlichsten ist. Ist es sehr heiß, sollte der Nachwuchs mindestens einen halben Liter mehr trinken als normalerweise.