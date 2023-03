Neue Studie: So werden Kinder seltener krank

Die wissenschaftliche Fachzeitschrift "Pediatric Research" hat herausgefunden, wie Eltern das Immunsystem ihrer Kinder stärken können. Bis zu 24 Kranktage sollen sich so vermeiden lassen.

So bleiben Kinder gesund

Die Forscherinnen und Forscher haben die Studie mit 100 Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren durchgeführt und die Kleinen 60 Tage lang in ihrem Alltag begleitet. Dabei machten sie eine spannende Entdeckung: Die Kinder, die besonders aktiv waren, wurden deutlich seltener krank. Heißt konkret: Legt ein Kind zwischen 10.000 und 14.000 Schritte am Tag zurück, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es an Infektionen der oberen Atemwege erkrankt.

Die Ergebnisse der Studie decken sich mit der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die bei Kindern zwischen vier und sechs Jahren zu mindestens 10.000 Schritten täglich rät, was in etwa drei Stunden Bewegung entspricht.