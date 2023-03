"Unsere Kinderärztin ist ein unmögliches Biest!"

Horror-Tag: Baby schluckt Scherben und die Kinderärztin lacht

Mein Sohn war knapp ein Jahr alt, als er eine alte Schneekugel aus Glas zerbrach und sich alles in den Mund steckte, was er vor sich sah. Neben der vermutlich giftigen Flüssigkeit und Plastik-Konfetti landeten auch kleine (und scharfe) Scherben in seinem Magen. Ich rief den Gift-Notruf und schilderte Beschaffenheit sowie Aussehen von Flüssigkeit und dem Inhalt der Schneekugel. Es folgten ein paar Sofort-Maßnahmen ("Geben Sie Ihrem Kind einen Löffel pure Butter!"). Danach war ich schon ein ganz klein wenig ruhiger. Vorsichtshalber bekam Mini drei Löffel Butter. Yummy! Aber ich sollte definitiv nochmal zum Kinderarzt, meinte der nette Herr am Telefon. Ich gab beim Kinderarzt Bescheid, packte Mini ein und stiefelte los. Wie es mir gesagt wurde. Ich machte mir große Sorgen. Na, klar, schließlich hatte mein Sohn, eine eventuell giftige Flüssigkeit aufgenommen und SCHERBEN gegessen!! Doch unsere Kinderärztin verdrehte nur die Augen, lachte und fragte mich, ob das mein Ernst sei, nachdem ich ihr von dem Unfall erzählt hatte. Solche Scherben würden nichts anrichten. In der Regel kommt alles unten wieder raus. Bei sowas müsse ich nicht zu ihr kommen. Als ich ihr sagte, dass der Herr vom Gift-Notruf mir dazu riet, heute und (!) morgen nochmals zum Kinderarzt zu gehen und den Zustand meines Kindes in regelmäßigen Abständen kontrollieren zu lassen (Bauch abtasten etc.), hörte sie mir nicht mehr zu. Großartig. Danke auch. Da saß ich nun mal wieder, mit Tränen in den Augen. Voller Sorgen. Und unverstanden.