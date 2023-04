Zeckenbiss bei Kindern: Gefährliche Blutsauger

Ist ein Zeckenbiss bei Kindern gefährlich?

Die meisten Zeckenbisse heilen problemlos wieder ab, sie können aber auch ernstzunehmende Folgen haben. Zecken können Borrelien in sich tragen. Das sind Bakterien, die infolge einer Übertragung durch einen Zeckenbiss bei Kindern Borreliose, auch Lyme-Borreliose oder Lyme-Krankheit genannt, auslösen können. In der ersten Phase der Erkrankung kann es zu einer sich ausbreitenden Rötung, der sogenannten Wanderröte oder Ringröte (Erythema migrans) kommen. Diese ringförmige, etwa fünf Zentimeter große Wanderröte tritt einige Tage oder Wochen nach dem Zeckenstich an der Einstichstelle oder anderen Körperstellen auf und breitet sich mit der Zeit aus. Auch Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen oder Gelenksentzündungen treten häufig auf. Die Hälfte der Infektionen verläuft jedoch symptomfrei. Die zweite Phase, die Wochen und Monate nach dem Stich beginnen kann, zeichnet sich durch Nervenentzündungen bis hin zu Nervenlähmungen, Herzmuskelentzündungen und Schwellungen der Lymphknoten aus. Die dritte Phase kann auch noch nach Jahren auftreten. Es kommt häufig zu Gelenksentzündungen, die von selbst wieder abschwellen. In seltenen Fällen kann es zu Hirnentzündungen mit geistigem Abbau und Störungen der Koordination kommen. Frühzeitig erkannt, lässt sich Borreliose mit Antibiotika behandeln. Einen Impfschutz gibt es jedoch nicht. Je früher die Zecke entfernt wird, desto geringer ist grundsätzlich das Infektionsrisiko.

In bestimmten Risikogebieten übertragen Zecken auch Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Eine FSME-Infektion macht sich anfangs durch grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen bemerkbar. Im weiteren Verlauf kann es auch zu Atemwegsbeschwerden, Bauchschmerzen und zu Durchfall kommen. Allerdings verläuft rund ein Viertel der Infektionen ohne typische Symptome, sodass erkrankte Kinder und ihre Eltern nichts bemerken. In der zweiten Krankheitsphase, nach rund einer Woche, kommt es zu einer zweiten Ausbruchswelle, die sich in einer Hirnhautentzündung, sowie in Entzündungen des Hirn- und Rückenmarksgewebes zeigt. Manchmal zeigen sich Symptome auch erst Monate oder Jahre nach einem Zeckenbiss. Bei rund 70 bis 95 Prozent der Betroffenen, die sich mit FSME-Viren infiziert haben, bleiben schwere Krankheitsverläufe jedoch aus.

Im Gegensatz zu Borreliose gibt es gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis eine Impfung, die umgangssprachlich häufig auch Zeckenimpfung oder Zeckenschutzimpfung genannt wird. Das ist jedoch falsch, denn sie schützt nicht vor einem Zeckenbiss, sondern vor einer Infektion mit FSME. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt diese Impfung für Kinder, die in einem Risikogebiet leben. Oder wenn Familien einen Urlaub in diesen Regionen planen. Für den Impfschutz sind als Immunisierung drei Impfungen innerhalb weniger Monate nötig. Nach drei Jahren sollte der Impfschutz aufgefrischt werden. In der Regel ist die FSME-Impfung sehr gut verträglich. Eine Zeckenimpfung sollte wegen der hohen Impfbelastung im ersten Jahr erst ab dem zweiten Lebensjahr vorgenommen werden (Ausnahme nur bei hohem Infektionsrisiko). Es gibt spezielle FSME-Impfstoffe für Kinder, die ab einem Alter von einem Jahr zugelassen sind. Braucht man einen schnellen Schutz, gibt es ein sogenanntes "Schnellschema", bei dem die Grundimmunisierung schon nach drei Wochen erfolgt. Aufgefrischt wird dann nach zwölf bis 18 Monaten.