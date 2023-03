Fünf Zuckerfallen, die ihr nicht auf den ersten Blick erkennt

Lebensmittel können viel Zucker enthalten, auch wenn sie als "zuckerfrei" angepriesen werden. Obwohl wir also denken, unseren Kindern etwas Gutes zu tun, geben wir ihnen dadurch (unwissentlich!) mehr Zucker zu essen als wir eigentlich wollen. Und der begünstigt Karies, auch schon bei Milchzähnen. Eine Zahnärztin hat uns verraten, welche vermeintlich harmlosen Lebensmittel gar nicht so harmlos sind – zumindest, was den Zuckergehalt betrifft.