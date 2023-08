7 Affirmationen für alle Eltern, die wegen der Kita ein schlechtes Gewissen quält

"Gegen eine Betreuung mit guter Eingewöhnung ist nichts einzuwenden"

Eine gelungene Eingewöhnung ist das A und O. Dabei sollte sich am Tempo des Kindes orientiert werden, und auch die Eltern sollten in dieser Zeit Gewissheit bekommen, dass ihr Kind in der Kita in den besten Händen ist. Hat das Kind eine sichere Bindung zu seinen Erzieherinnen und Erziehern aufgebaut, wird es sich frei und sicher in der Kita bewegen. Und es weiß schließlich: Am Nachmittag holen Mama oder Papa mich immer wieder ab.

"Mein Kind spielt mit seinen Freunden, hat Spaß und lernt etwas Neues"

Auch wenn das Kind morgens manchmal lieber zu Hause bleiben möchte, heißt das nicht, dass es einen schlechten Tag in der Kita haben wird. Wir alle haben doch manchmal Motivationsprobleme, uns zu etwas aufzuraffen, was uns am Ende doch Spaß macht. Der Kontakt zu Gleichaltrigen, das Lernen neuer Lieder und der Zugang zu Spielangeboten, die es zu Hause so vielleicht nicht gibt – all das ist eine Bereicherung für Kinder. Wenn sich ein Kind jedoch dauerhaft heftig weigert, zur Kita zu gehen, sollten Eltern hellhörig werden und Ursachenforschung betreiben.

"Mein Kind profitiert von ausgeglichenen Eltern"

Gerade für Mädchen ist es wichtig zu sehen, dass ihre Mutter berufstätig ist. Stichwort: Rollenbilder. Neben der Tatsache, dass die meisten Familien auf das doppelte Einkommen angewiesen sind, finden viele auch Erfüllung in ihrem Job. Es wäre falsch verstandene Aufopferung, zu denken, man müsse dem Kind zuliebe den ganzen Tag zu Hause bleiben.