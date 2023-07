Bitte gönnt euren Kindern doch auch mal Urlaub von der Kita!

Was Notgruppen-Betreuung für Kinder bedeutet

Viele Kitas haben in den Sommerferien mindestens zwei Wochen geschlossen. Zum Teil gibt es dann kleine Notgruppen in der eigenen Einrichtung, zum Teil fangen aber auch andere Kitas im Stadtteil die Schließzeiten der jeweils anderen auf. Das bedeutet, wenn euer Kind während der Kita-Ferien in die Betreuung gehen soll, kommt es unter Umständen in eine völlig ungewohnte Umgebung, in eine andere Gruppe mit neuen Erziehern. Was für einige Eltern die "einfachste" Lösung erscheinen mag, wird für die Minis so zur Stresssituation.

Freunde erzählen von den Ferien

Zudem: Wenn die Freunde vor den Ferien berichten, was sie vorhaben und nach den Ferien von ihren Erlebnissen erzählen – zumindest an älteren Kita-Kindern geht nicht vorbei, dass ihre "Ferien" IN der Kita irgendwie anders waren als bei allen anderen ...

Und auch zu Weihnachten gilt: Die Kinder brauchen eine Auszeit. Nicht umsonst haben einige Kitas in der Zeit zwischen den Jahren geschlossen – nicht nur aus organisatorischen, personellen Gründen, sondern auch, um den Kindern mal eine Pause zu geben.