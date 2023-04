Das packen wir als Kleinfamilie nicht allein! Ein Plädoyer fürs "Dorf" …

Eltern müssen das nicht alleine schaffen

Betreuen lassen oder lieber selber machen? Die Mütter und Väter, die vor dieser Entscheidung im ersten Babyjahr stehen, beruhigt die Bindungsexpertin. Denn selbst Babys könnten es schon schaffen, Trennungen zu verkraften, wenn sie behutsam und bindungsorientiert ablaufen. Auch im ersten Lebensjahr würden Kinder nicht nur mit ihren primären Bindungspersonen (meist Mama und Papa) connecten, sondern auch schon mit sekundären (Erzieher, Großeltern & Co.). Sie müssten nur daran gewöhnt werden. Tatsächlich ist das Thema Bindung laut Nora Imlau schließlich auch ein kulturell geprägtes: "In Deutschland ist es Standard, dass Kinder mindestens ein Jahr zu Hause bleiben. Viel länger als in anderen europäischen Ländern. Oftmals haben wir dadurch das Gefühl: 'Das müssen wir doch allein schaffen, mit dem Kind!'" Und das ist laut der Expertin falsch! Was wir jetzt ganz dringend brauchen ist Fürsorge! Ein Beziehungsnetz, das uns auffängt. Denn gerade die erste Zeit mit Baby kann doch wahnsinnig überwältigend und anstrengend sein. Seien wir mal ehrlich: Elternsein kommt selten ohne das Gefühl der Überforderung aus. Hallo Schlafmangel, (Dauer-) Schreien und viel zu wenig Me-Time!

Networking ja, aber jeder in seinem Tempo

Allerdings ist ganz wichtig: Keiner muss nun unter Druck geraten, sich unbedingt und schnell ein Beziehungsgeflecht zu spinnen. Menschen sind unterschiedlich. Die einen brauchen mehr Unterstützung, welcher Art auch immer, die anderen sind mit weniger zufrieden. Genauso ist es schließlich auch bei Kindern. Die einen öffnen sich schneller und lieber. Die anderen brauchen länger und tun sich schwerer. Aber auch diese Kinder dürfen in die Kita, ohne dass Mama und Papa vor schlechtem Gewissen zerplatzen müssen. Klar ist: "Ich gehe mit meinem Kind fürsorglicher und liebevoller um, wenn ich selbst ausgeglichener bin", weiß Nora Imlau. Wenn ich also eine Betreuungssituation für mein Kind brauche, um auch selbst mal wieder auf Null zu kommen, dann ist am Ende allen geholfen. Der Beziehungsexpertin ist es wichtig zu betonen: "Bindung hört nicht auf bei Mama, Papa, Kind. Bindung war schon immer mehr als das."

Es kommt am Ende also auf eine bunte Betreuungsmischung an, die uns wirklich entlastet und mit der sich alle wohlfühlen. Groß und Klein.

Unser Buchtipp zum Weiterlesen:

Gerade jetzt nach den einsamen Corona-Jahren Pflichtlektüre: Mehr Tipps, wie ihr es schafft, eure (Klein)Familie zu erweitern und ein stabiles Netzwerk aufzubauen, gibt Nora Imlau in ihrem aktuellen Buch: "In guten Händen", Ullstein, 22,99 Euro.