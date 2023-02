Je neuer die Eltern, desto motivierter die Beteiligung

Kaum zu glauben, aber wahr: Tatsächlich stellten sich an diesem Abend mehr Eltern zur Wahl als nötig. Um das Dilemma zu lösen, wurde vorgeschlagen, dass jeder Kandidat sich einmal ausführlich vorstellt. Natürlich inklusive Motivation, warum man den heiß begehrten Posten für sich gewinnen wollte. Mein Moment war gekommen.

Ich legte eine Brandrede hin, die ihresgleichen suchte. Erzählte von meiner Ausbildung beim Kinderschutzbund und meiner Erfahrung, Konflikte zu lösen, von meiner natürlich vorhandenen Bereitschaft zur regelmäßigen Elternarbeit, von meinen Kontakten zu Kinderbuchverlagen und vielem mehr. "Das hat die doch vorbereitet", tuschelte es neben mir.

Das Schlimme war: Nein, hatte ich nicht. Ich habe in dieser Phase meines Lebens – als frisch in das Betreuungssystem ihres Kindes eingestiegene Löwenmama – einfach wirklich so getickt: Ich wollte bei allen Vorbereitungen und Entscheidungen rund um die Kita dabei sein. Ich wollte die Gruppe meines Sohnes mit selbst angelegten Blumenbeeten, Waffel-Verkäufen und Spenden-Sammlungen unterstützen, wo es nur geht. Kurz: Ich wollte Elternvertreterin werden – um jeden Preis!

Undank ist der Elternvertretung Lohn

Mein Gott, was war ich dumm. Wenn ich überlege, wie viele Stunden ich in der Kita verbrachte, um Sommerfeste, Flohmärkte, Weihnachtsgeschenke oder Tombola-Preise vorzubereiten, wird mir ganz anders. Vor allem, da es immer (und ich meine immer!) jemanden gab, dem selbst die liebevollste ehrenamtliche Arbeit aus irgendeinem Grund nicht in den Kram passte.

Und so verbrachte ich die folgenden Elternabende vor allem damit, mich zu rechtfertigen. Für die ausgewählten Tage, an denen Veranstaltungen stattfanden. Für die Uhrzeit, zu der diese starteten. Für Geldbeiträge, die eingesammelt wurden (oder eben nicht, weil sich einige verweigerten). Der Tiefpunkt war für mich erreicht, als eine Mutter sich bei mir darüber beschwerte, dass wir aus der Gruppenkasse eine Weihnachts-Überraschung für die Erzieher organisiert hatten. Wo das hinführen solle, die bekämen schließlich schon was zum Geburtstag, und wir können denen ja nun nicht ständig was schenken.