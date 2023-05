Dreifachmama gesteht: "Warum mir das Siezen unserer Erzieherinnen manchmal unangenehm ist"

Der Trend geht zum "Du"

Höre ich mich in meiner Mami-Bubble um, erfahre ich, dass es ziiiiiemlich viele unterschiedliche Regelungen gibt. Selbst in ein- und derselben Kita werden teilweise die buntesten Anrede-Formeln gefunden. Aber alle meine Mama-Freundinnen sind sich einig: Wir würden am liebsten duzen. Und zwar alle. Gegenseitig.

Ich spreche mit Udo Beckmann, Bundesvorsitzender vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) und lasse mir erklären, dass es keine einheitlichen Ansprache-Regelungen für Kitas gibt: "Aber in der Tat ist ein Trend zum Duzen in der Gesellschaft zu erkennen, der nicht zuletzt auch durch die sozialen Medien bestärkt wird."

Kleine und große Unternehmen kultivieren das "Du" längst – von der Chefetage bis ins Großraumbüro. Und tatsächlich ist auch meine Welt weitesgehend durch Du-iziert. Selbst an der Kasse rutscht es mir heraus. Und das meine ich niemals unhöflich, despektierlich, sondern immer mit höchstem Anstandsgefühl. Ich empfinde es schlicht und einfach als freundlicher.