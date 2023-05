"Warum ich mein Kind natürlich aus der Kita abhole, wenn es sich dort nicht trösten lässt"

Die Chance, dem Kind zu zeigen, dass seine Bedürfnisse erkannt und (nach Möglichkeit) auch erfüllt werden.

Die Chance, dem Kind zu beweisen, dass es dort nicht auf sich gestellt ist, sondern sich sein Lebensfeld erweitert hat. Und dass es dort genauso gut aufgehoben ist, wie zu Hause auch.

Die Chance, dass das Kind wahre Sicherheit erlebt. Weil es da jetzt nicht "durch muss", sondern bekommt, was es braucht.

Die Chance für einen großen Schritt nach vorn. Hin zu der Bindung, die das Kind in der Fremdbetreuung so sehr braucht.