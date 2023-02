Zurück im Kindergarten

In der Garderobe ist Sorayas Platz direkt neben dem Platz meines Sohnes. Alle Kids ziehen ihre Schuhe und Sonnenhüte aus, Soraya legt ihren Wäschebeutel neben mich und sagt mit jaulender Stimme: "Ich will einen Pullover." Ich erkläre ihr, dass es dafür viel zu warm ist. "Ich will einen Pulloooooooover." Ich ignoriere sie. "Ich will einen Pulloooooooover." Ich sage: "Super Idee bei 35 Grad." Ob sie wohl Ironie versteht? Dann fängt sie an, mich mit ihrem Finger ins Bein zu pieken. Immer und immer wieder. "Ich will jetzt einen Pullooooover!"

Ich muss hier weg. Das macht mich wahnsinnig! Ich schnappe mir meinen Sohn, gehe mit ihm Händewaschen und setze ihn an den Mittagstisch. Ein kurzer Versuch mich zurückzuziehen scheitert natürlich. Also sitze ich auf einem Hocker gleich neben dem Mittagstisch. Und wer setzt sich direkt neben meinen Sohn? Soraya! Ich glaube kurz, dass das hier bestimmt "Versteckte Kamera" ist. Um den Eltern mal zu zeigen, wie hart so ein Tag im Kindergarten sein kann. "Kommt gerne raus – war bestimmt lustig für euch!" Es kommt aber keiner ... leider!

Stattdessen bekommt Soraya einen Klacks Erbsensuppe auf ihren Teller, den sie vehement von sich schiebt. "Das esse ich nicht! Der Teller soll weg!" Die Erzieherin sagt: "Du musst das nicht essen, Soraya. Lass den Teller einfach stehen, bis alle fertig sind." Soraya dreht sich in meine Richtung: "Ich esse das nicht!" Ich nicke und schaue weg. Das reicht ihr aber nicht. Denn jetzt fällt ihr ein, dass sie Nudeln will. Also jault sie mich an: "Ich will Nuuuuuuuudeln! Ich will Nuuuuuuudeln!" Immer und immer wieder. Hat dieses Kind keinen Aus-Schalter? Nervt die sich nicht selber?

Ich habe Kopfschmerzen, ich bin genervt, ich will hier einfach nur noch raus! Mein Sohn ist auch sichtlich irritiert. Er fragt mich: "Mama, warum macht das Mädchen so komische Geräusche?" "Weil sie scheiß Nuuuuuuudeln will", schießt es mir durch den Kopf. Stattdessen sage ich mit ruhiger Stimme: "Ich glaube, sie mag ihre Erbsensuppe nicht. Aber die ist doch bestimmt total lecker, oder?"

Nach dem Mittagessen bastelt mein Sohn eine Sonnenblume mit einer der Erzieherinnen, sodass ich mich tatsächlich kurz mal ohne ihn in die Garderobe zurückziehen kann. Mein Puls, der mindestens auf 180 war, beginnt gerade, sich zu beruhigen, da stürmt die andere Mama herein. Sie luschert in den Gruppenraum, sieht ihren Sohn dort spielen und jauchzt mir zu: "Hach, ich bin so glücklich, ihn so zu sehen. Mir fällt gerade ein Stein vom Herzen, dass die Trennung so gut geklappt hat." Emphatie ist offensichtlich nicht ihre größte Stärke. Ich sage stumpf. "Schön für dich" und merke, wie ich allmählich heulig werde. Natürlich quasselt sie einfach weiter und erzählt, wie wichtig es ist, dass ihr Sohn lernt, schnell allein im Kindergarten zu bleiben. Mein Sohn ist fertig mit Basteln. Eigentlich hätten wir heute noch ein wenig länger bleiben sollen, aber mir reicht es für heute. Ich muss hier raus! Und zwar genau jetzt! Ich ziehe ihn an, bedanke und verabschiede mich kurz bei den Erzieherinnen und lasse meinen Tränen freien Lauf, als wir nach Hause radeln.

Zu Hause mache ich meinem Sohn eine Folge "Peppa Wutz" auf dem Ipad an, kuschel mich mit ihm ins Bett und mache die Augen zu. Ich muss an Tage denken, an denen ich ihn aus der Krippe abgeholt habe und enttäuscht war, wenn er keine Lust hatte, auf den Spielplatz zu gehen oder Freunde zu treffen. Und das, obwohl ich mir extra Gedanken um coole Ausflüge gemacht oder Playdates für den Nachmittag organisiert hatte. Ich muss daran denken, wie oft ich genervt war, wenn er nach der Kita nur sehr einsilbig geantwortet hat, wenn ich wissen wollte, wie sein Vormittag war.

Und nun liege ich neben ihm im Bett und verstehe, wie anstrengend so ein Tag in der Kita sein kann. Es sind eben nicht nur fünf oder sechs Stunden Spielen mit anderen Kindern. Es ist der Geräuschpegel, wenn zehn bis zwanzig Kinder toben, lachen, quatschen, weinen oder auch mal schreien. Es sind die ganzen Regeln, an die man sich halten muss. Die vielen neuen Eindrücke und Erlebnisse ...

Mein Sohn ist mittlerweile übrigens super in der Kita angekommen und fühlt sich dort pudelwohl. Und ich habe aus der Eingewöhnung zwei Erkenntnisse gewonnen:

Ich habe noch mehr Verständnis, wenn mein Sohn nach einem Vormittag in der Kita kaputt ist und sich ein wenig Ruhe statt Action wünscht. Ich wäre keine gute Erzieherin, bin aber umso dankbarer, dass es tolle Menschen gibt, die ihren Job mit so viel Geduld und Liebe machen.

* Alle Namen der Kinder sind frei erfunden.