Zweifache Mutter gesteht: "Das passiert wirklich, wenn man seine Kinder nicht in die Kita gibt"

Dabei war sie als Kind selbst im Kindergarten und hat gute Erinnerungen an diese Zeit. Ihr mütterlicher Instinkt gebe ihr nun aber einen anderen Weg vor, sagt sie. "Als ich meinen ersten Sohn bekomme habe, hat es sich einfach so ergeben. Ich habe erst auf den Spielplätzen gemerkt, dass das, was ich mache, ungewöhnlich ist, weil ich so oft angesprochen werde."

Die Entscheidung ist immer individuell

Doch woher kommt überhaupt der Trend zur kindergartenfreien Erziehung, der vor allem bei Social Media sichtbar wird? Dass sich immer wieder Stimmen zu Wort melden, die vor traumatischen Prägungen durch Kitas warnen, dürfte einen Beitrag dazu leisten.

Dabei sind sich Pädagogen längst sicher, dass Kitas viel mehr sind als Aufbewahrungsstätten für Kinder. Kindgerechte Räume, eine verlässliche Bezugsperson und der Kontakt zu Gleichaltrigen können für Kindergartenkinder ein großer Gewinn für ihre Entwicklung sein.

Plus: Studien haben ergeben, dass Eltern, deren Kinder vormittags im Kindergarten sind, am Nachmittag intensiver mit ihnen spielen.

Am Ende gilt: Beim Thema Kindergarten müssen alle Eltern individuell entscheiden, was für ihre Familie das Beste ist. Jedes Elternteil, das diese Entscheidung – Kita ja oder nein - bewusst trifft, tut damit das Beste für sein Kind. Ein Kind, das stolz eine Bastelei aus der Kita mitbringt ist genauso glücklich wie ein Kind, das vormittags einen Waldspaziergang mit Mama macht. Beides ist toll – und vor allem ist beides weder richtig noch falsch.

Das sieht auch Jakara so: „Das Leben ist nicht perfekt. Ich bin keine perfekte Mutter und es gibt auch kein Rezept für alle. Jeder Weg ist individuell."