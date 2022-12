Ab wann sollten Kinder in die Kita gehen?

Eltern nannten vor allem zwei Gründe, warum sie ihren Nachwuchs in die Kinderkrippe brachten oder bringen:

1. Finanzielle Aspekte! Beide Eltern müssen (mindestens in Teilzeit) wieder arbeiten gehen:

"Sie war 11 Monate, als sie in die Kinderkrippe kam. […] Wir mussten, finanziell und keine Familie vor Ort. Ob ich es gut finde? Hätten wir es uns leisten können, wäre ein anderes Modell denkbar gewesen." @_mapleleaf_red via Instagram

"Meine Mädels kamen beide mit einem Jahr in die Kita. Hätte ich die Wahl gehabt, dann wären sie nicht vor drei in die Kita gegangen. Durch meine Große habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass die Kinder schon reden können sollten, wenn sie in die Kita kommen." Jana via Facebook

2. Soziale Aspekte! Eltern wünschten sich für ihr Kind mehr Kontakt zu Gleichaltrigen:

"Wir haben unseren Sohn mit einem Jahr in die Kita gegeben. Uns war es wichtig, dass er Kontakt mit anderen Kindern bekommt. Durch seine Behinderung hatten wir kaum private Kontakte […] Gleichzeitig sollte er so die Möglichkeit haben, andere Kinder zu beobachten und vielleicht selbst seiner Entwicklung auf die Sprünge zu helfen. Mein persönliches Anliegen war es auch, wieder arbeiten zu gehen, da ich mich nicht nur als Mutter fühlen wollte, sondern auch noch als eigenständiger Mensch." @herzensangelegenheit2 via Instagram