3 Wahrheiten, die alle Eltern über den alltäglichen Kita-Wahnsinn wissen sollten

"Sie müssen bitte ihr Kind abholen. Sofort." – Warum du lernen wirst, neue Prioritäten zu setzen

"Keine Sorge, wir haben hier sehr viele Eltern – jeder von uns kennt den Anruf von der Kita um 11:42 Uhr: 'Ihr Kind hat Fieber, können Sie es bitte abholen?' Kein Problem, von unserer Arbeit hängen keine Menschenleben ab." Diesen großartigen Text habe ich vor zwei Jahren in der Stellenausschreibung einer Hamburger PR-Agentur entdeckt. Zum einen ist es natürlich super, dass es solche Zeilen in Jobangeboten gibt. Zum anderen aber ist es schade, dass sie einem sofort als "Best Case" ins Auge springen – eben, weil sie noch so, so selten sind.

Der Anruf aus der Kita wird kommen. Und das nicht nur um 11:42 Uhr, sondern zu jeder denkbaren Uhr- und Arbeitszeit. Ja, auch auf dem Weg zum unverschiebbaren Geschäftstermin, mitten in der wichtigen Präsentation, die du seit Wochen vorbereitet hast, und kurz vor dem Team-Meeting mit der Arbeitsgruppe, die sowieso schon genervt ist, weil du "immer so früh Feierabend" machst. Natürlich kann man sich mit dem Partner oder der Partnerin absprechen, Oma und Opa einbeziehen oder Notfall-Babysitter engagieren. Aber diese Pläne gehen eben nicht immer auf. Und dann passiert etwas – wie ich finde – Furchtbares: Anstatt sich Sorgen um das kranke Kind zu machen, ist das mütterliche Gehirn damit beschäftigt, ein schlechtes Gewissen Arbeitgebenden, Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen gegenüber zu haben.

Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, und ich habe selbst mehrere Jahre gebraucht, bis ich es endlich verinnerlicht hatte – dafür sage ich es heute sogar als Selbstständige aus voller Überzeugung: Wenn dein Kind zu krank ist, um in der Kita oder Grundschule zu bleiben, dann ist es absolut legitim und wichtig, dass deine Gedanken und deine Aufmerksamkeit einzig und allein deinem Nachwuchs gelten, das Handy aus und die E-Mails ungelesen bleiben. Und natürlich bist du trotzdem keine schlechtere Mutter, wenn du das nicht schaffst! Ich will dir nur Mut machen, es zu probieren. Denn die große, weite Arbeitswelt dreht sich – so ernüchternd das auf der anderen Seite auch ist – in der Regel auch ohne dich weiter. Für dein Kind aber bist du (in diesen Jahren noch) das Zentrum seines Universums.