Kita-App: Muss ich wirklich wissen, ob Mini-Me heute Kacki gemacht hat?

Kita-App: Gut oder schlecht? Die wichtigsten Funktionen für Eltern und Erzieher

Um diese Frage beantworten zu können, werfen wir zunächst mal einen Blick darauf, was so eine Kita-App eigentlich alles kann. Hier nochmal der Hinweis, dass es mehrere Hersteller von solchen Kita-Apps gibt. Andere App, andere Funktionsweise – doch die folgenden Anwendungen begegnen einem hier und da immer wieder:

Tagesaktuelle News rund ums Kind : Die Eltern sehen beispielsweise, wo sich das Kind gerade befindet ("Die Kinder der blauen Krippen-Gruppe sind gerade auf dem Spielplatz"). Auch liefert die Kita-App Infos zum Ess- und Schlafverhalten des Kindes. Dann heißt es: "So viel hat Ihr Kind heute gegessen – zum Frühstück und Mittagessen" und "So lange hat es geschlafen"! Nun, und auch der Windelinhalt kann Thema werden.

Ständig neue Fotos : Dieser Punkt dürfte jede Mama und jeden Papa erfreuen. Denn tendenziell bekommt man nur sehr selten und sehr wenige Bilder von seinem Kind in der Kita zu Gesicht. Durch die Applikation bekommen Eltern einen besseren Einblick in den Kita-Alltag – und wie (mitunter anders) sich das eigene Kind im Kindergarten verhält.

Mit Kita-Leitung und Erziehern chatten : Der Kommunikationsfluss kann mit Sicherheit ziemlich vereinfacht werden durch eine solche App. Das ist Fakt. Eltern sowie Erzieher können per Chat kontaktiert werden – es sind Einzel- oder Gruppennachrichten möglich. Da ist die Hemmschwelle geringer, Dinge (sofort) anzusprechen beziehungsweise sie schnell runterzutippen. Auch Video-Konferenzen sind bei einigen Kita-Apps ein Thema. Ich muss gestehen: Elternabende sind nicht unbedingt mein Ding. Da sind mir meist zu viele übereifrige Besserwisser-Mamas auf einem Haufen. Diese Funktion wäre für mich also nicht schlecht.

Aktueller Speiseplan : Ich selbst fotografiere mir meistens den wöchentlichen Speiseplan ab, der wird bei uns in der Kita nämlich jeden Montag neu ausgedruckt und aufgehängt. Ja, ich weiß, ein bisschen oldschool. In einer App können die Pläne jedoch regelmäßig aktualisiert und neu hochgeladen werden. Das spart dann auch Papier.

Ab- und Anwesenheitsplanung: Im Juni hat die Kita zwei Wochen geschlossen, im August ist die kleine Ida mit ihrer Familie zwei Wochen im Urlaub – all das können Erzieher und Eltern in der App eintragen.

Ein leidiges Dauerthema, das in vielen Einrichtungen eine Rolle spielt. Auch in der Kita ist der Datenschutz zu beachten. Insbesondere natürlich zum Schutz der Persönlichkeitsrechte unserer Kinder. Das betrifft zum Beispiel Datennutzungen, die nicht gesetzlich erlaubt sind. Diese bedürfen einer Einwilligungserklärung durch die Eltern. Auch Fotoaufnahmen in der Kita zählen dazu, genauso wie deren anschließende Präsentation.

Das simple Fotografieren im Kindergarten tangiert das Thema Datenschutz direkt. Denn es handelt sich bei den Fotos der Kinder um personenbezogene Daten. Weil Schnappschüsse von Max und Emma in der Regel nicht für die Durchführung der Betreuung essenziell sind, gilt: Es muss auf jeden Fall eine Einwilligungserklärung der Eltern eingeholt werden.

Wichtig zu wissen ist dabei aber auch, dass der Datenschutz bei Kita-Bildern nicht nur im Moment der Aufnahme Anwendung findet. Er kann auch auf die öffentliche Präsentation der Einrichtung ausdehnen (z.B. auf der Website). Deshalb bedarf es in der Kita einer Einverständniserklärung für die konkrete Form, in der die Fotos gezeigt werden.

Immerhin: In einer Kindergarten-App können Bilder vom Kind so eingefügt werden, dass nur Eltern einer bestimmten Gruppe diese betrachten können. Aber manchen Mamas und Papas sorgen sich darum, was in den Sphären des App-Kosmos (und darüber hinaus) mit den Bildern ihrer Kinder passieren könnte …