Kita-Eingewöhnung: Die unsichtbaren Tränen der Mütter

Keine Frage: Kita-Eingewöhnungen sind hart. Wie schwer sie für Kinder sein können, ist ein beliebtes Thema. Gern auch mal im Zusammenhang mit ein bisschen Mom-Shaming. "Was, in die Fremdbetreuung? Er ist doch noch so jung!"

Die Eingewöhnung ist auch für Mütter hart

Aber was ist eigentlich mit den Müttern? Die leiden auch – und meist nicht wenig. Denn in den meisten Fällen haben sie sich in den vergangenen zwölf Monaten – oder mehr – tagein, tagaus um ihr Kind gekümmert. Und haben sich dabei ein regelrechtes Inselwissen angeeignet. Wie schläft er am besten ein? Was isst er am liebsten? Zu welcher Uhrzeit macht er meist sein großes Geschäft? Und was meint er, wenn er "Da-da-da" ruft? Fragen, auf die oftmals die Mutter sogar noch besser als der Vater die Antworten kennt. Und plötzlich sollen Fremde Mamas Aufgaben übernehmen – noch dazu, ohne eine hundertseitige Betriebsanleitung fürs Kind gelesen zu haben? Das kann doch niemals gut gehen!