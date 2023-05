Die Berechnung der Betreuungskosten in Kitas – wenn es überhaupt Gebühren gibt – ist einigermaßen komplex. Neben dem Bundesland hängt die Höhe der Gebühren nämlich ggf. auch vom Gehalt der Eltern (Haushaltseinkommen), der täglichen Betreuungsdauer und der Anzahl der eigenen Kinder ab. Viele Bundesländer bieten in staatlichen Einrichtungen inzwischen eine kostenfreie Betreuung an. Welche das sind, lest ihr in diesem Beitrag. Außerdem geben wir euch einen beispielhaften Überblick über die teuersten (und billigsten) Städte bezüglich der Betreuung in einer Privat-Kita und wie hoch die Kita-Gebühren in einigen Städten dann sein können.