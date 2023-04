Kita-Leiterin Leni verrät, welche Eltern-Sätze so richtig nerven:

"Es ist nur ein Kindergarten. Übertreiben Sie mal nicht so"

Nur eine Kita, aber trotzdem nicht das Smaland bei IKEA. Wir haben einen gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag und sind keine Aufbewahrungsstation während der Arbeitszeiten oder der Termine der Eltern. Bei uns findet Bildungsarbeit statt, unser Alltag ist die Kindheit Ihrer Kinder. Viele Kinder sind bis zu neun Stunden bei uns, jeden Tag. Das ist wie ein ganzer Arbeitstag. Daher ist es nicht nur eine Kita, sondern ein großer Teil der Kindheit, des Großwerdens, des Vorbereitens auf die Schule. Und schließlich spielt der Kindergarten ja plötzlich doch so eine große Rolle, wenn mal etwas nicht so gut läuft beim Kind, oder?

"Bitte achten Sie darauf, dass mein Kind nicht dreckig wird."

Wenn ein Kind am Ende des Kita-Tages noch sauber ist, haben wir als pädagogische Fachkräfte irgendetwas falsch gemacht. Dann gab es wohl kein Mittagessen, kein kreatives Ausprobieren mit Farben und Kleber und draußen waren wir dann wohl auch nicht. Dreckig gehört in unseren Augen dazu und wird von uns ausdrücklich unterstützt. Daher bleiben weiße Baumwollstrumpfhosen, Lackschuhe und Blusen bitte zu Hause, wenn diese nicht schmutzig werden oder kaputtgehen dürfen.

"Mein Kind hat gestern zwar gespuckt, aber heute ist es fit."

Ja, und trotzdem nehmen Sie es bitte wieder mit nach Hause. Das sind die Regeln des Infektionsschutzgesetzes und Gesundheitsamtes und wir schützen Ihr Kind, die anderen Kinder und auch uns Fachkräfte, in dem wir uns an diese Regeln halten. Wir verstehen, dass der gesellschaftliche Druck und die Forderungen von Arbeitgeber*innen immer krasser werden und Sie als Eltern somit leider auch immer wieder dazu gezwungen werden, Ihr krankes Kind zu uns zu bringen, um arbeiten gehen zu können. Denn "Kind krank Tage" sind nun einmal begrenzt. Aber könnten Sie es sich verzeihen, an einer Scharlach-Infektionskette schuld zu sein oder gar eine ganze Kita mit Magen-Darm lahmzulegen, nur weil sich nicht an die Vorgaben gehalten wurde? Und wenn wir dann deswegen die Kita schließen müssen, hat Ihnen der eine Tag, an dem Sie Ihr Kind krank zur Kita gebracht haben, auch nichts gebracht. Und seien Sie sich sicher: Kinder erzählen "Geheimnisse" wie Fiebersaft am Morgen vor der Kita übrigens immer (wenn Sie wüssten, was wir alles wissen ...).

"Wo sind die Hausschuhe von meinem Sohn? Und die Matschhose fehlt auch!"

Suchen Sie sich die Sachen doch bitte selbst aus der überfüllten Fundkiste und zeigen Sie uns, welche Sachen zu Ihrem Kind gehören. Denn ohne Namenskennzeichnung ist dies für uns bei 50 Kindern nahezu unmöglich. Und nein, Ihr Kind findet seine eigenen Sachen meist auch nicht, denn je nach Angebot bei den Supermärkten haben zeitweise viele Kinder die gleichen Gummistiefel oder Brotdosen wie die anderen Kinder. (Und ja, manchmal können wir Kleidung dem Waschmittelgeruch der Familien zu ordnen – aber diese Superkraft behalten wir meistens lieber für uns.)

"Das kann ja der Kindergarten übernehmen."

Trocken werden, Schnuller abgeben, ohne Mittagsschlag auskommen – das sind häufig Entwicklungsaufgaben, die auf uns in der Kita übertragen werden sollen. Dabei sind wir eigentlich nur eine familienergänzende Institution. Wir greifen Aspekte und Themen der Kinder aus deren Lebenswelt auf, begleiten und beraten. Natürlich schauen sich Kinder in der Kita Dinge von anderen Kindern ab und entwickeln sich so weiter. Aber wir werden kein Kind dazu auffordern, den Schnuller abzugeben, wenn es noch nicht so weit ist.