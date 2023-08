"Scheiße sagt man nicht"

Eine Kollegin kam nach der Situation zu mir und sagte, dass wir nicht "scheiße" sagen dürfen.

Dann ging es in meinem Kopf hin und her, ich konnte ihre Sichtweise verstehen, aber ich selbst hatte eine andere: Ich selbst empfinde im Alltag (wenn mir bspw. ein Glas runterfallen würde) auch so, aber wenn es sich explizit um "Katzenscheiße" handelt … was dann?

Ich finde das ist ein Thema, bei dem man diskutieren kann, weil ich der Meinung bin, dass es verschiedene Meinungen geben darf. Findet ihr "Scheiße" sagen in Ordnung? Findet ihr es zu vulgär? Darf euer Kind "Scheiße" sagen? Macht unten bei unserer Umfrage mit oder diskutiert direkt unter Lauras Post auf Instagram: