6 Aussagen von Erziehern, die alle Eltern sprachlos machen

Es herrscht Personalmangel, immer wieder Notbetreuung, und eine Infektwelle jagt die nächste. Keine Frage – die Bedingungen in vielen Kitas sind alles andere als rosig. Und dennoch: Wer sein Kind morgens in die Kita gibt, erwartet, dass es dort einen sicheren Hafen vorfindet. Erzieherinnen und Erzieher, die liebevoll und bedürfnisorientiert mit ihren Schützlingen umgehen. Von uns Eltern bekommen sie dafür schließlich einen großen Vertrauensvorschuss. Doch was nach dem Abschied wirklich in der Kita passiert, wissen wir letztlich nur aus zweiter Hand ...