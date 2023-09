5 Verhaltensweisen, mit denen Eltern das "Kita-Nein" ihres Kindes noch verstärken

3. Zu emotional reagieren

Klar: Wenn sich das Kind mit Händen und Füßen weigert, in die Kita zu gehen, lässt Eltern das nicht kalt. Eine übermäßig emotionale Reaktion kann die Situation jedoch noch verschlechtern. Wenn Eltern mit übertriebenem Mitleid reagieren, bekommen Kinder oft das Gefühl, dass die Kita tatsächlich ein unsicherer Ort ist.

4. Machtmissbrauch

Wenn Eltern ihre körperliche Überlegenheit auszunutzen, um ihr Kind in die Kita zu zwingen, geraten sie oftmals in eine Negativspirale. Das Kind wird sich möglicherweise umso mehr wehren, in die Kita zu gehen. Sinnvoller ist, das Morgenritual so anzupassen, dass dem Kind der Abschied leichter fällt.

5. Gefühle absprechen

Alle kindlichen Emotionen sollten ernstgenommen werden – auch die negativen. Wer mit "Ist doch nicht so schlimm" oder "Stell dich nicht so an" reagiert, vermittelt dem Kind den Eindruck, dass seine Gefühle nicht richtig sind und nimmt ihm so sein Selbstvertrauen.