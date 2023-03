Unfassbare Babysitter-Fälle: "Hilfe, mir sind die Kinder weggelaufen!"

1. Die Kinder laufen weg

Meine Kollegin Astrid hat auf diesem Terrain auch ihre Erfahrungen gemacht. Als sie als 21-jährige Auszubildende eines 5-Sterne-Hotels auf die drei quirligen Kinder ihrer Hotelgäste aufpassen sollte. Es war keine Seltenheit, dass die Azubis dort auch mal in die Rolle des Babysitters geschlüpft sind. "Doch dieses eine Mal wurde es doch ziemlich beängstigend", schildert sie mir den Vorfall. Sie spazierte mit den drei Wildfängen (alle zwischen 3 und 6 Jahren) durch die Hamburger Innenstadt, besuchte einen Indoor-Spielplatz, fütterte die Kleinen ordentlich mit Süßkram – und alle hatten mächtig Spaß. Soweit so gut. Weil der Rückweg zu Fuß zu lang wurde, stiegen die vier in die U-Bahn, zurück zum Hotel. Doch kaum hielt die Bahn an der Endhaltestelle an, sprinteten die drei Geschwister los in Richtung Hotel. "Kreuz und quer über Straßen sind sie gelaufen. Und ich hinterher. Es war pures Glück, dass nichts passiert ist! Und ich war völlig aus der Puste, weil ich ihnen hinterhergerannt bin wie nichts Gutes."

2. Die Kinder sind unbeaufsichtigt auf dem Spielplatz

Es waren einmal zwei kleine Mädchen (im Grundschulalter). Die hatten ihre Babysitterin gut im Griff. "Wir gehen schon mal vor, Katja. Zum Spielplatz im Park auf der anderen Straßenseite!" Der Weg dorthin dauerte wirklich keine zwei Minuten. Katja versprach in einer Minute nachzukommen. So hatten sie es schon häufiger gemacht. Doch dieses eine Mal, war es anders. Kaum auf dem Spielplatz angekommen, blickten die zwei Mädels in die Augen eines nicht-angeleinten Hundes, ein Boxer. Ich erinnere mich noch heute an diese Schlabberbacke: Ja, ich war eines dieser Mädchen. Aus Reflex liefen wir weg, der Hund kam allerdings hinter uns her. Er schnappte sogar nach meiner Freundin, erwischte allerdings nur ihren Anorak. Zum Glück. Da kamen quasi zeitgleich unsere Babysitterin und das Herrchen des (fiesen) Hundes dazu. Mein Herzschlag war sicherlich meilenweit zu hören. So eine Angst hatte ich.