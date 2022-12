14 tolle Ideen für Weihnachtsgeschenke an Erzieher und Erzieherinnen

Gemütlichkeit verschenken

Eine schöne Geschenkidee ist auch ein frischer Blumenstrauß, vielleicht sogar gleich mit einer Vase dazu. Schlichte Vasen in nordischem Stil passen so gut wie in jede Einrichtung. Besonders "Donut Vasen" (ca. 19 Euro) sind ein echter Hingucker. Alternativ kann passend dazu auch Pampasgras als Trockenblumen (ca. 18 Euro) verschenkt werden – sie halten das ganze Jahr über.