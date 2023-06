Ist ein Bikini für (Klein-)Kinder süß oder total unangebracht?

Als ich neulich mit meiner Tochter (4) im Freibad war, lief ein kleines Mädchen im Bikini an uns vorbei. Sie war vielleicht zwei Jahre alt, wenn überhaupt, und ich muss sagen: Der Anblick irritierte mich. Es waren eine Meeenge Rüschen und sogar eine korsettartige Schnürung im Spiel. "Muss das sein?", fragte ich mich, während meine Vierjährige fröhlich in Badehose vor mir her zum Eisstand flitzte.