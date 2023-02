Mit diesen Strandponchos punktet ihr im Sommer!

Ihr könnt es kaum abwarten, dass der Sommer kommt? Geht uns auch so. Daher könnt ihr hier schon mal schmökern. Strandponchos sind der Renner in diesem Sommer: Total praktisch, um sich beim Umziehen nach dem Baden im Meer oder Schwimmbad vor unliebsamen Blicken zu schützen, aber auch, um sich nach dem Baden zu Hause einfach gemütlich einzukuscheln. Außerdem könnt ihr die kleinsten Familienmitglieder damit gut vor der Sonne schützen, wenn ihr mal alle zusammen am Strand oder im Freibad seid. Wir stellen euch ein paar hippe Modelle für Klein und Groß vor.