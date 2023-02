"Du könntest so hübsch aussehen ..."

"Es ist ein Mädchen!"

In so einem furchtbaren Outfit sind wir heute also unterwegs. In den Fahrstuhl kommen eine Mutter und ihre etwa vierjährige Tochter. Die Tochter trägt einen schicken blauen Rock, eine rosa Bluse und dazu hübsche silberne Ballerinas. Sie schleckt vorsichtig an einem Eis. Die Mutter wischt ihr einen kleinen Klecks Eis aus dem Mundwinkel: "Pass auf, du kleckerst", ermahnt sie. Ich blicke auf Mina. Ihr Mund ist verschmiert von dem Mini Milk, das sie vorhin hatte. Auf dem Ninja-Shirt kleben Reste davon, und daneben etwas von der Tomatensuppe, die es heute in der Kita gab.

Jetzt lässt Mina ihr Stockschwert sinken, starrt das Mädchen an und fordert mit bittendem Blick: "Mama, is will auch ein Eis!". Morgen vielleicht wieder, erkläre ich. Zu meiner Erleichterung gibt Mina sich damit zufrieden und spielt weiter Ninja. Die andere Mutter mustert meine Tochter von Kopf bis Fuß. "Wie alt ist er denn?", fragt sie freundlich. Ich schaue mein Stockschwert-fuchtelndes, vollgekleckertes, glückliches Kind an. "Zweieinhalb", antworte ich. Und füge stolz hinzu: "Und es ist ein Mädchen."

Autorin: Silke Schröckert