Das gibt's ab sofort bei Lidl zum super Preis: Matsch-Hosen, -Jacken und -Overalls!

Kinder-Overalls bei Lidl als Schnäppchen

Dieser praktische Lupilu-Overall ist ebenfalls wind- und wasserfest und hat einen durchgehenden YKK-Reißverschluss. Er kostet nur schlappe 14,99 Euro – zuschlagen lohnt sich also. Es gibt ihn in den Farben Blau/Türkis mit einem U-Boot-Aufdruck oder gemustert mit maritimen Motiven und Blau mit Schmetterlingen und rosa Reißverschluss oder in Rosa mit Blumen. In der Filiale in den Größen 86/92 bis 110/116, im Onlineshop in den Größen 74/80 bis 110/116 erhältlich.