"8 Klamottenteile, die ich meinen Kindern nicht (mehr!) kaufe"

1. Jogger mit zu lockerem Bund

Es gibt da diese Jogger, zum Beispiel im Onlineshop des beliebten schwedischen Modehändlers, die so wahnsinnig gemütlich aussehen. Ich bin auch darauf reingefallen und habe sie sofort bestellt. Weil: Wie toll ist es bitte, dass kleine Kinder noch offiziell ihren Alltag in Jogginghose bestreiten dürfen!? Ausnutzen! Allerdings haben sie einen Haken. Denn sie sitzen zu locker, wenn man sie nicht vernünftig zusammenzieht und die Kordel zusammenbindet. Ja und das können meine dreijährigen Zwillingsjungs definitiv noch nicht. Selbst mein Fünfjähriger ist noch mit dem Schleife binden überfordert. Bedeutet: Morgens von Mama zusammengebunden, sind die Kinder nach dem ersten Kita-Toilettengang schon "aufgeschmissen", weil die Hose auf halb acht hängt. Besser zu Joggern greifen, die auch ohne das Band, gemütlich aber fest am Bauch sitzen.

2. Schnürschuhe

Ich erinnere mich noch gut daran, dass mir beim allerersten Schuhkauf für meinen Großen zu Schnürschuhen geraten wurde: Die würden besser halten. Und an Kletties würde viel eher herumgespielt als an Schnürsenkeln. Hm ... Letzteres würde ich bezweifeln. Aber Fakt ist sowieso: Sobald sich Kinder in der Autonomiephase befinden, ist es ohnehin aus mit Schnürschuhen. Dann wollen sie schließlich ALLES selber machen. Gut so. Nur bitte ohne Hindernisse, die für Wutanfälle sorgen können. Klettschuhe (Wir haben gute Erfahrungen mit der Marke Superfit gemacht.) hingegen können bereits von Krippenkindern easy peasy an- und ausgezogen werden. Die Erzieherinnen werden es euch danken.

Apropos, lest hier mehr zum Thema: Die richtige Kleidung für den Kindergarten

3. Kapuzenpullis

Irgendwann habe ich aufgehört, sie zu kaufen, obwohl ich sie eigentlich sehr süß an kleinen Jungs finde. Aber meine Kinder, vor allem der Große, sind genervt von Kapuzen. Kurze Umfrage in meiner Bubble: Es geht wohl einigen Kindern so mit Hoodies. "Die wurschteln so doof unter der Jacke." Oder "Sie hängen so schwer im Nacken. Ungemütlich!" Meine Kollegin Jana erzählte sogar, dass in ihrer Kita Kapuzenpullis verboten seien wegen der Gefahr von Strangulation, wenn die Kids mit der Kapuze hängenbleiben. Daraufhin habe ich dann auch die letzten Exemplare aussortiert.

4. Offene Sandalen

In diesem Zusammenhang berichtete meine Kollegin Nora von ihrer Abneigung gegen offene Sandalen. Ihre Tochter kam viel zu häufig mit blutigen Zehen nach Hause, weil ihre Füße beim Spielen einfach nicht geschützt genug waren. Sie setzt seitdem auch im Sommer nur noch auf Sneaker. Und ehrlicherweise überlege ich auch sehr stark, ob ich meinen Jungs dieses Jahr überhaupt noch Sandalen kaufe. Die nebenbei erwähnt auch nicht gerade günstig sind. Denn im Zweifel finden sie Turnschuhe sowieso gemütlicher. Denn bei Sandalen rieselt immer sofort der Spielplatzsand zwischen Schuh und Fuß. Unangenehm!