"Mit dem 10-Sekunden-Spiel zieht sich mein 4-Jähriger ENDLICH allein an ..."

An vielen Tagen war es ein einigermaßen entgegenkommendes: "Gleich, Mama, ich spiele gerade noch kurz mit der Feuerwehrwache zu Ende." Das aber auch ganz schnell zu einem etwas genervteren: "Ja-haaa, glei-heich!" werden konnte. An anderen Tagen war es dann auch mal ein: "Nöööö, ich kann das aber nicht alleine!" Dazu auch gern ein wildes Stampfen und Schmeißen von Jeansknäueln und Unterhosen. Im Hintergrund: ein deutliches Ticken. Uhrzeiger scheinen an solchen Tag zu rasen.

Ja, meistens ist das Anziehen unseres ältesten Sohns ein recht umständliches Unterfangen. Ich gebe zu, bisher mussten wir ihn noch nicht in Schlafanzughose zur Kita bringen, aber ... wir waren schon kurz davor.

Klar: Für so etwas Langweiliges wie Anziehen hat mein Sohn eigentlich überhaupt keine Zeit. Er will spielen. Er muss. Lebenselixier. Und wenn man dann noch zwei Zwillingsjungs im Haus hat, die mit zwei Jahren tatsächlich noch nicht in der Lage sind, sich komplett und vernünftig von Kopf bis Fuß anzuziehen, auch wenn sie es natürlich am allerliebsten würden (Hallo Autonomiephase!), dann will der Vierjährige eben auch am allerliebsten von Mama und Papa angekleidet werden. Selbst wenn sämtliche Kleidungsstücke bei Oma oder in der Kita mit höchster Präzision selbst angezogen werden können. Zuhause, wer kennt es nicht, ist alles anders.

Aber zurück zu unserem Morgen: Muss dieser Stress sein? Für alle Beteiligten? Habe ich mich vor einigen Tagen mal wieder gefragt ...