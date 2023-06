Mal ehrlich, wer kauft denn bitte Unterwäsche auf dem Flohmarkt?

Hygienische Höschen?

Ich bin ein großer Flohmi-Fan und kaufe selbst Hosen mit abgeschubberten Knien oder unauffälligen Flecken. Für die Kita sind die allemal noch gut. Selbst vor gebrauchten Schuhen – in sehr gutem Zustand – mache ich keinen Halt, obwohl Experten immer wieder davon abraten. Auch Schlafanzüge, T-Shirts und Unterhemden finde ich völlig in Ordnung. Aber Unterhosen würde ich wirklich NEVER EVER gebraucht kaufen.

Ich würde schließlich auch keine bereits benutzen Schlübber einer fremden Person tragen wollen. Warum sollte ich da bei meinem Sohn eine Ausnahme machen?

Gerade bei kleineren Kids geht doch immer mal was in die Hose – im wahrsten Sinne des Wortes. Und selbst wenn die Unterhosen gründlich gewaschen werden, finde ich es dennoch unhygienisch. Aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass Pipi sich sehr gut auswaschen lässt, aber das große Geschäft ist beim Waschen echt eine große Herausforderung. Wenn wirklich viel daneben gegangen ist, landen Unterhosen bei uns dann auch direkt in der Mülltone. Und nicht gewaschen auf dem Flohmarkt für eine zweite Runde!