Zur Bescherung im Weihnachts-Schlafanzug – warum eigentlich nicht!?

Zugegeben, ein bisschen kitschig-amerikanisch kommt es daher, wenn die ganze Familie im gleichen Weihnachts-Schlafanzug fürs Foto posiert. Aber wir müssen zugeben, dass es auch irgendwie süß ist. Und gemütlich sowieso! Ja, und die Kids würden es lieben ... Tatsächlich tendieren immer mehr Familien dazu, die Bescherung auf den Morgen zu verlegen statt auf den Heiligen Abend, auch hier in Deutschland. Entweder am 24. direkt oder, wie in den USA, am 25. Dezember. Das Argument: Die Kinder sind wacher, haben den ganzen Tag, um ausgelassen mit ihrem neuen Spielzeug zu spielen – und es gibt keine stundenlange Ungeduld, die wir Eltern über den Tag aushalten müssen. Wie haltet ihr es mit der Bescherung?

Wir haben euch für diesen Fall die süßesten und lustigsten Pyjamas herausgesucht, auch für die ganze Family im Partnerlook. Wenn ihr sie heute bestellt, bekommt ihr sie noch bis Weihnachten.