Beliebter Trend bei TikTok, Instagram & Co: Warum DIY-Tonies-Regale derzeit so im Hype sind!

DIY-Trend trifft Tonies-Hype

in unserer heutigen Zeit, in der Digitalisierung einen immer größeren Platz in unserem Leben einnimmt, erfreuen sich klassische Hörspiele und Hörbuchfiguren einer wachsenden Beliebtheit. Mittendrin: die "Tonies". Die süßen Figuren sind mittlerweile in vielen Kinderzimmern zu einem festen Bestandteil geworden und erfreuen nicht nur die Kleinen, sondern auch uns Junggebliebene. Doch wenn die Sammlung immer weiter wächst, kommt zwangsläufig die Frage auf: Wohin mit den ganzen Figuren? Hier kommt der aktuelle Trend ins Spiel: DIY-Tonies-Regale!