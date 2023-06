Mit Freude zum Bücherwurm

Damit das ein bisschen geschickter abläuft, hat die Kinderdolmetscherin Claudia Schwarzlmüller aus Hamburg auf ihrem Instagram-Account ein kleines Reel zu dem Thema veröffentlicht. Sie hat einen super einfachen Trick parat, wie wir das Bilderbücheranschauen mit unseren Kleinen sinnvoll und lehrreich, das heißt, mit Spaß, gestalten. Statt ständig zu fragen: "Was siehst du da?" oder "Was ist das?" Und dann: "Ja genau, eine Katze. Wie macht die Katze?" ... empfiehlt sie vielmehr, einfach zu benennen, was wir sehen. Die Kinder würden dann von sich aus darauf einsteigen und mitmachen. Wenn wir das mit Spaß und Freude gestalten, lernen die Kleinen viel mehr, als wenn wir ein langweiliges "Abfragespiel" daraus machen.

Hier könnt ihr euch das Reel der Kinderdolmetschein dazu ansehen: