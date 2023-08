Diese 10 Bücher sind für den Deutschen Kinderbuchpreis 2023 nominiert

Am 14. Oktober 2023 findet die Preisverleihung in Nürnberg statt. Das Besondere: Aus den zehn nominierten Büchern wählt eine Kinderjury den Sieger aus. Der Deutsche Buchpreis möchte vor allem Bücher von Kindern im Leselernalter ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Eingereicht werden können Bücher, die im Zeitraum zum vorigen Buchpreis erstmals im deutschsprachigen Raum erschienen sind und sich an Kinder zwischen sechs und acht Jahren richten. Es werden besonders kreative, wertvolle und ansprechende Bücher nominiert.