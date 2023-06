Das sind die 11 besten Kinderbücher aller Zeiten!

Weitere Beiträge über Kinderbücher

Ihr wollt noch mehr über Kinderbücher wissen? Dann schaut doch mal in die folgenden beiden Artikel meiner Kolleginnen. Sie verraten euch, welche Kinderbücher eine tolle Botschaft vermitteln, aber auch, welche Bücher sie ihren Kindern auf keinen Fall mehr vorlesen würden. Die Debatte um kulturelle Aneignung, Gendern etc. macht auch vor Kinderbüchern nicht halt. Und so wurden für neuere Ausgaben viele Texte überarbeitet und angepasst, um modernen Ansprüchen zu genügen.