Echte Empfehlungen: Die 10 schönsten Kinderbücher für Kitakinder

4. "Du schon wieder"

Ähnlicher Humor wie bei Frida. Einen Hauch schwarz, so schwarz, wie es eben für ein Kinderbuch adäquat ist. Uns Eltern darf es freuen, denn so kommen wir beim Vorlesen auch ein wenig auf unsere Kosten, wenn Ente ihrem Nachbarn Bär gewaltig auf den Senkel geht. Der will doch blooooß einschlafen. Nur leider merkt Nachteule Ente das so gaaaaar nicht. Ihr fällt immer wieder ein neuer Aufhänger ein, warum sie ihren müden Nachbarn stören kann ...

"Du schon wieder" von Jory John und Benji Davies

5. "Hase Hibiskus und der Möhrenklau"

Hase Hibiskus wird bestohlen. Natürlich will er den elenden Möhrendieb fassen. Doch der Diebstahl entpuppt sich als lieb gemeinte Überraschung seiner gesamten Freundestruppe. Yay, wir feiern jedes Mal aufs Neue mit. Und müssen unbedingt noch die weiteren Hibiskus-Abenteuer aus der Buchreihe bestellen.

"Hase Hibiskus und der Möhrenklau" von Andreas König und Günther Jakobs

6. "Die Bestimmer"

Eine Zeitlang ging es etwas ruckeliger in der Kita-Gruppe meines Großen zu. Ältere Jungs dominierten die Stimmung, indem sie ganz gern mal die Jüngeren schikanierten – und einen auf "Bestimmer" machten. Ich kaufte dieses Mutmacher-Buch über Ausgrenzung, um das Thema kindgerecht aufzuarbeiten. Und seither wurde es immer wieder hervorgeholt. Mittlerweile auch von meinen Drei- bzw. fast Vierjährigen.

"Die Bestimmer" von Lisen Adbåge

7. "Die Welt, die dir gefällt"

Wenn ein Kinderbuch fast auseinanderfällt, dann ist das ein gutes Zeichen, oder!? So der Fall bei diesem Exemplar. Das niedlich illustrierte Mitmachbuch kommt ohne große Worte aus. Es stellt pro Seite eine Frage in den Fokus, zum Beispiel "Wo wärst du gerade am liebsten?". Darunter sieht man eine Weltkarte mit den entsprechend heimischen Tieren. Die nächste Doppelseite will wissen "Wir würdest du dorthin reisen?", dann "Wen möchtest du dort gerne treffen?" ... Ideal, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen, Wünsche, Ideen und Gedanken auszutauschen.

"Die Welt, die dir gefällt" von Sarah Neuendorf