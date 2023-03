Zum ersten Mal hat die Sesamstraße eine Mitbewohnerin im Rollstuhl: Hallo Elin!

Wann läuft die erste Sendung mit Elin?

In der 50. Staffel der Sesamstraße, die aktuell abgedreht wird, hat Elin ihr Debüt und zwar in einer Folge der "Prima Klima"-Reihe – hier werden Umwelt- und Klimaschutzfragen kindgerecht aufgearbeitet und erklärt. Ab Herbst 2023 sind diese neuen Folgen dann in der ARD Mediathek, auf KiKA, im NDR Fernsehen und auf sesamstrasse.de zu sehen.