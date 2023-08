Achtung, liebe Eltern: So können soziale Medien eine Essstörung bei eurem Kind hervorrufen!

Beeinflussbarkeit ist bei jungen Menschen besonders hoch

Wir Erwachsene können aufgrund unserer Erfahrung besser filtern, was wir für wahr ansehen und wovon wir uns beeinflussen lassen. Kindern und Jugendlichen fällt das deutlich schwerer.

Ralph Schliewenz ist Diplom-Psychologe, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in Soest und im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen aktiv. Er bestätigt: "Im Kindes- und Jugendalter ist die Suggestibilität - also das Ausmaß der Beeinflussbarkeit - (noch nicht ausgereifter Menschen) naturgemäß größer, wobei es natürlich auch individuelle Unterschiede gibt. Das bezieht sich dann nicht nur auf die potenzielle Entwicklung einer Essstörung."

Was war zuerst da – Essstörung oder verstärkte Mediennutzung?

Doch auch die ist möglich. Bei solch komplexen Zusammenhängen ist es natürlich wie immer schwierig, klare Ursache-Wirkung-Verhältnisse nachzuweisen. In einem Themenblatt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) lautet es:

Einen eindeutigen Beweis dafür, dass Online-Netzwerke problematisches Essverhalten fördern oder auslösen, gibt es jedoch bislang nicht. Möglicherweise sind Betroffene einfach nur überdurchschnittlich oft in sozialen Netzwerken unterwegs – beispielsweise weil sie dort Rat oder Inhalte rund um die Themen Essen, Figur und Gewicht suchen.

Gleichzeitig gibt es Studien, die einen Zusammenhang zwischen starker Nutzung sozialer Medien und einem geringen Selbstwertgefühl zeigen. Dieses geht in vielen Fällen einer Essstörung voraus. Besonders gefährdet sind Pubertierende, da ihnen ihr äußeres Erscheinungsbild in diesem Alter wichtiger wird und sie sich ständig mit anderen vergleichen. Wer dann viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringt, bekommt eine vermeintliche Realität vorgegaukelt, die ihre Spuren hinterlässt.

Social Media macht Körper zu Objekten

Eine spanische Metastudie aus dem Jahr 2021 zeigt, dass Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, starke Auseinandersetzung mit Schönheitsidealen und Überwachung der eigenen Körpermaße oftmals mit einer längeren Nutzungsdauer von Social Media einhergeht. Außerdem heißt es, positive wie negative Kommentare könnten dazu führen, dass man sich und seinen Körper mehr als Objekt wahrnehme, das es zu optimieren gelte. Fitness- und Gesundheitsinfluencer – auch mit fragwürdigen Methoden – spielen hier eine wichtige Rolle, da sie ein bestimmtes Körperbild vermitteln. Das kann bei Menschen mit nicht so stark ausgeprägtem Selbstwertgefühl dieses noch mehr schwächen. So sei laut dem Informationsportal "Webcare+" auch der Weg zu Abführmitteln, Diätmitteln und Mitteln zum Muskelaufbau nicht mehr weit. Alles Dinge, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen tabu sein sollten. Doch leider erscheinen sie oft reizvoll, da sie allesamt eine schnelle Lösung für vermeintliche Probleme versprechen.