Erschreckend! Das passiert im Netz mit Kinderfotos, die gepostet werden ...

Die bittere Wahrheit

Was viele von uns vergessen: Auch in geschlossenen Gruppen können geteilte Bilder via Screenshot schnell und einfach im Internet weiterverbreitet werden. Und wenn die Fotos und Videos erst einmal im Internet gelandet sind, sind sie dort für immer verfügbar und wir Eltern haben keine Kontrolle mehr darüber, was mit ihnen passiert, geschweige denn, wer sich an unseren Bildern für missbräuchliche Zwecke bedient.

Die Folgen von Kinderfotos im Netz sind erschreckend, viel mehr noch, sie sind alarmierend. Julia Kaiser von der Landesmedienanstalt des Saarlandes äußert sich dazu wie folgt: "Auch scheinbar 'harmlose' Bilder oder Videos können von pädokriminellen Tätern gesammelt und im Darknet verbreitet werden. Durch Kinderbilder, die im Netz frei verfügbar sind, werden Tatgelegenheiten für Hersteller computeranimierter Kinderpornografie geschaffen. Aufnahmen bekleideter Kinder können so umgestaltet werden, dass sie leicht bekleidete oder gar nackte Kinder abbilden. So werden auch vermeintlich 'harmlose' Bilder sexualisiert oder in einen sexuellen Kontext gestellt."