Echte Mama-Empfehlungen: "Unsere liebsten Kinderbücher in der Trotzphase"

Was uns persönlich als Familie immer wieder geholfen hat: Das Thematisieren von Gefühlen. Das Erklären von Emotionen. Und zuallererst einmal das: das Benennen! Was passiert da eigentlich gerade mit mir, wenn ich mich auf den Boden werfe, schreie und wüte und die Welt nicht mehr verstehe ... weil meine Mama meinen Fruchtriegel einfach durchgebrochen hat – ohne zu fragen!!? Unsere Aufgabe als Eltern ist es dann, ruhig zu bleiben, Verständnis zu zeigen und diese Gefühle zu begleiten. Auch wenn das – oh ja, ich weiß, wovon ich rede – in einer vollen Drogerie am Mittwochnachmittag nicht immer einfach ist. Und für den erwachsenen Kopf nicht immer nachvollziehbar wirkt.

Umso glücklicher bin ich, wenn ich den Gefühlssturm am Abend noch mal mit einem schönen Buch reflektieren kann. Das hilft nicht nur meinen Zwillingen mit ihren fast vier Jahren, sondern auch noch meinem Großen mit gerade sechs Jahren. Und mir als Mama sowieso! Oft bringen es Kinderbücher so viel spielerischer und greifbarer rüber. Und finden Worte für das, was da im Kopf und Bauch passiert, die man als Eltern nicht immer sofort parat hat. Kindern falle es beim Lesen eines Buches leichter, sich zu öffnen, bestätigten mir auch die Experten der Stiftung Lesen. Es stärke außerdem die Empathiefähigkeit.

Das sind unsere Favoriten: