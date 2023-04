Was? Jedem fünften Kind wird nie vorgelesen!

10. Vorlesen schafft Rituale

Wann man vorliest, spielt keine große Rolle. Nach dem Mittagessen, vor dem Schlafengehen – wann es am besten passt. Wichtig ist nur, dass man sich beim gemeinsamen Lesen richtig Zeit und Ruhe dafür nimmt, sich auf das Kind einzulassen. Wichtig ist manchmal auch, mit dem Kind über die Geschichte zu sprechen und geduldig Fragen zu beantworten, die sich für das Kind daraus ergeben. Am besten liest es sich auf der Coach oder im Bett. Oder auf einer gemeinsam gebauten Kissenburg oder in einer Spielhöhle. Hauptsache gemütlich. Auch feste Vorlesezeiten sind bei Kindern beliebt. Denn Kinder lieben Rituale. Und so wissen sie verlässlich, dass zu einer bestimmten Zeit am Tag Geschichtenkuschelzeit ist.

Welches Buch gelesen wird, sollte das Kind selbst bestimmen. Auch, wenn es immer das gleiche Buch ist. Kinder mögen das sehr auf diese Art tief in die Geschichte einzudringen. Ein gemeinsamer Ausflug in die Bücherei macht Kindern oft richtig Spaß. Ein Haus voller Geschichten – dort kann man gemeinsam stöbern und beobachten, welche Bücher das Kind anspricht.

11. Vorlesen schafft Leser

Hörspiele und Hörbücher können das Vorlesen nicht ersetzen, da dort die persönliche Bindung durch das gemeinsame Lesen fehlt. Zudem kann man beim Vorlesen das Tempo, in dem die Inhalte aufgenommen und verstanden werden, selbst bestimmen, bzw. das Kind bestimmen lassen. Auch für Fragen kann das Lesen jederzeit unterbrochen werden. In einem hektischen Alltag führt das Vorlesen zu einem Moment der Ruhe und Entspannung.

Doch tatsächlich lassen sich auch digitale Medien für das Vorlesen nutzen: So bieten beispielsweise Apps eine Art digitale Bibliothek, wie das kostenlose "Einfach Vorlesen!" der Stiftung Lesen (Download: einfachvorlesen.de). Ist die passende Geschichte nicht gleich zur Hand, findet man in diesem digitalen Bücherschrank nach Alter geordnet eine große Auswahl und jede Woche kommen drei neue Geschichten hinzu. Praktisch auch für unterwegs, wenn man gerade kein Buch zur Hand hat.

Digitale Vorlese- oder Hörstifte wie "TipToi" (Ravensburger, etwa 40 Euro), "Ting" (zum Beispiel "Was ist was", etwa 70 Euro) oder "BOOKii" (Tessloff, etwa 40 Euro) ermöglichen dem Kind, Bücher auf eigene Faust zu erkunden. Was wegfällt, ist das Kuscheln und die Interaktion mit den Eltern. Das trifft auch auf die Vorlese-Eule "Luka" zu. Sie verfügt über eine gespeicherte Bibliothek von hunderten Büchern. Das Kind benötigt diese Bücher real, um die Eule zu aktivieren. Schlägt es eines dieser Bücher auf, erkennt die Eule das Buch und beginnt genau auf der aufgeschlagenen Seite vorzulesen. Auf der dazugehörigen App können Eltern die Leseaktivität nachverfolgen. Und wenn mal wirklich keine Zeit zum selber Vorlesen ist, ist die Eule sicher ein besserer Ersatz als der Fernseher.

Vorlesen ist die beste Investition in die spätere Lesefähigkeit von Kindern. Wenn schon die Allerkleinsten erleben, dass ihre Eltern Spaß an Büchern haben, verbinden sie später Lesen mit schönen Erinnerungen. Dadurch erhöht sich auch ihr Interesse an Büchern und Heften.

Autorin: Sonja Wickmann/Astrid Christians