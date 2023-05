Beste Familienserie: "Warum ich bei jeder Folge 'This Is Us' geheult habe ..."

In diesem Artikel zu den 11 besten Serien über Familien habe ich es schon einmal kurz und knapp zusammengefasst:

Für Fans der ganz großen Gefühle: Im Zentrum dieser US-Serie steht Familie Pearson. Rebecca und Jack, man könnte sie wohl trotz aller sympathischen Ecken und Kanten Traumpaar nennen, bekommen Drillinge. Bei der Geburt verstirbt das dritte Baby der beiden auf tragische Weise. Noch am selben Tag bringt das Schicksal Randall in die Familie. Er wurde vor einer Feuerwehrwache ausgesetzt und das Paar adoptiert den Sohn schwarzer Eltern. In den insgesamt sechs Staffeln werden die Lebensgeschichten der Eltern und der drei Geschwister Kate, Kevin und Randall ("The Big Three") erzählt. Mit all ihren Höhen und Tiefen. Es wird regelmäßig zwischen Gegenwart und Vergangenheit gesprungen, teilweise gibt es sogar Ausblicke in die Zukunft. In der Gegenwart sind die Drillinge erwachsen, verheiratet, geschieden und teilweise selbst schon Eltern. Neue Familienmitglieder kommen und andere gehen.