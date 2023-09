Trendiger TikTok-Trick für echte Tonies-Fans: Super günstiges DIY-Regal in süßem Teddy-Style!

Schritt 6

Um die Tonies nun von innen und außen an der Backform platzieren zu können, benötigt ihr noch einen extra Halt. Diesen bieten magnethaftende Metallplättchen, die speziell für die kleinen Hörspiel-Figuren entwickelt wurden. Bringt diese im passenden Abstand voneinander an eurem Regal an. Nun könnt ihr eure Tonies bequem platzieren. Jetzt nur noch an der Wand aufhängen und fertig ist euer DIY-Projekt. Viel Spaß beim Basteln!