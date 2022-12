Diese Weihnachtsbücher für Kinder dürfen zum Fest nicht fehlen

Weihnachten wie in Büllerbü: Astrid Lindgren ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. In diesem Bilderbuch erinnert sie sich an ihre Kindheit und erzählt, wie vor über 100 Jahren in Schweden Weihnachten gefeiert wurde.

Mein Fazit: Stimmungsvolle Bilder führen durch die poetische Weihnachtsgeschichte meiner Lieblingsautorin. Perfekt, um mit meinen Töchtern über das Weihnachten von damals zu sprechen.

"Wie wir in Småland Weihnachten feierten", Astrid Lindgren, Cecilia Heikkilä, Oetinger Verlag, 18 Euro, ab 4 Jahren über Amazon.de

Ab 4 Jahren: "Gebrannte Mandeln für Grisou" von Nikola Huppertz