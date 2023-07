Süßes Nachtlicht für die Toniebox – Gemütlich einschlafen mit dem "Schlummerschaf"

Diese Toniefigur hat mehr drauf

Das "Nachtlicht Tonie Schlummerschaf" ist keine gewöhnliche Toniefigur. Denn es spielt nicht nur beruhigende Einschlafmelodien ab, es leuchtet auch noch, wenn ihr es auf die Toniebox stellt und taucht das Zimmer in heimeliges Licht. In Kombination mit etwa 90 Minuten wunderschön komponierten Melodien schafft es so eine sanfte Stimmung, die perfekt zum Einschlafen ist. Alternativ könnt ihr dank der Kreativ-Tonie-Funktion auch ganz einfach eure persönlichen Gute-Nacht-Botschaften aufnehmen und mit dem "Nachtlicht Tonie Schlummerschaf" abspielen oder über die Mytonies Audiothek weitere Audio-Inhalte auf das Nachtlicht laden.

Übrigens: Die Figur kann auch ohne Sound leuchten, so kann es die ganze Nacht an bleiben, und hilft so den Kleinen, wieder einzuschlafen, wenn sie mal aufwachen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 240 Stunden.