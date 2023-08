Zweifache Mutter: "Seit meine Kinder in der Pubertät sind, darf ich zu Hause nicht mehr ..."

Pubertät – das klingt für junge Eltern erstmal wie eine ferne Galaxie. Vor Pickeln, Zahnspange und "Lass mich in Ruhe" kommt schließlich erstmal Kuscheln, Nähe und ganz viel "Maaaama!"

Doch wie das so ist mit der kindlichen Entwicklung – Tag X kommt meist schneller als erwartet. Davon kann auch Flavia Friedrich ein Lied singen. Sie ist Mutter zweier Jungs (11 und 13) und erlebt gerade am eigenen Leib, was es bedeutet, wenn es statt "Mama, komm, spiel mit mir" plötzlich "Mama, du bist so peinlich" heißt.

Die "Mid Mom Crisis" bedeutet loslassen

Die zweifache Mutter steckt gerade mitten in einem Lebensabschnitt, den sie "Mid Mom Crisis" nennt – also der Phase, in der Kinder sich langsam zu Teenagern entwickeln und der Abnabelungsprozess beginnt. „Für Eltern bedeutet dies auf der einen Seite wieder mehr Freiheit, auf der anderen Seite aber auch ein Gefühl der Leere durch den Wegfall von Kinderbetreuungsaufgaben“, erklärt sie uns.

Über dieses Phänomen hat Flavia Friedrich ein Buch geschrieben ("Mid Mom Crisis: Wie du als Mama zwar voll cringe, aber dennoch glücklich sein kannst"). "Der Begriff beschreibt das ambivalente Gefühl, welches vor allem Mütter in dieser Phase begleitet, da sie in der heutigen Zeit noch immer meist den größten Anteil der Kinderbetreuung stemmen", erklärt sie.