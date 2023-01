TikTokerin geht mit diesem Satz viral: "Jungfräulichkeit ist ein patriarchalisches Konzept"

Die Mutter, die das besagte Video veröffentlicht, heißt Cayce LaCorte und kommt aus South Carolina. Sie hat einen klaren Standpunkt:

Jungfräulichkeit ist ein patriarchalisches Konzept, das dazu dient, Frauen zu kontrollieren – und das keinen anderen Zweck erfüllt, als dass wir uns schlecht fühlen.

Die Sexualaufklärung der Kinder ist ohnehin ein Thema, das vermutlich alle Eltern etwas unterschiedlich angehen. Mit ihrem ganz eigenen Ansatz geht Cayce LaCorte nun im Netz viral. Dabei reagiert sie eigentlich nur auf die Challenge der Influencerin Nevada Shareef, die andere Eltern auffordert, darüber zu berichten, was sie in ihrer Erziehung für einzigartig halten – oder, was mit den Augen anderer sogar seltsam wirken könnte.