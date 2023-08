Die 8 besten Mutmach-Sätze, die eurem Kind (nicht nur) am ersten Schultag helfen

1. "Also, erst gehen wir gemeinsam zur Schule. Dann triffst du deine Klassenlehrerin ..."

"... und ihr spielt einige Kennenlernspiele mit der Klasse. Nach dem Mittagessen hast du deine erste Unterrichtsstunde Mathe, danach hole ich dich ab. Heute Nachmittag essen wir bei Oma ein Stück Kuchen."

Gerade am ersten Schultag wissen eure Minis so gar nicht, was auf sie zukommt und das kann ziemlich überwältigend sein. War im Kindergarten noch alles genau geregelt, wird nun schon deutlich mehr Eigenständigkeit von ihnen erwartet. Indem ihr ihnen schon morgens genau erzählt, was wann an diesem Tag passieren wird, könnt ihr etwas Druck aus der Sache nehmen und sie fühlen sich sicherer. Macht das ruhig solange, bis sie in ihrem neuen Umfeld richtig angekommen sind.

2. "Ich bin schon gespannt, was du erzählen wirst!"

Eurem Kind fällt es vor dem Schultor schwer, sich zu verabschieden und alleine in die neue Klasse zu gehen? Zeigt Interesse und vermittelt ihm, dass ihr seinen (neuen) Alltag spannend findet! So lenkt ihr außerdem den Fokus auf den Nachmittag und euer Kind weiß, dass nach all der Aufregung am Vormittag sein gewohntes Umfeld wartet.

3. "Du gehst nicht zur Schule, um alles zu können, sondern um alles zu lernen!"

Noten sind wichtig, aber nicht alles – viel wichtiger ist doch, dass euer Kind beständig lernt und Spaß daran hat. Dieses Video von Caroline, die ihr von Instagram vielleicht als @learnlearning.withcaroline kennt, fasst das schön zusammen: